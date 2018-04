Fiorentina, Salica: "Tifosi napoletani? C'è timore. Vogliamo l'Europa"

© foto di Giacomo Morini

Il vicepresidente della Fiorentina, Gino Salica, ha parlato così a Italia 7 dal Viola Club Niccolò Ciatti: "Siamo qui con Antognoni, Falcinelli e Saponara per dimostrarci vicini alla famiglia di Niccolò, scomparso un anno fa. Dopo la tragedia di Astori abbiamo azzerato gli impegni coi Viola Club ma per Niccolò abbiamo fatto un’eccezione. Avendo il privilegio di portare la maglia viola, abbiamo doveri importanti. Siamo anche andati al carcere di Sollicciano dai ragazzi più sfortunati: il calcio può aiutare ad uscire dalle difficoltà e consegneremo maglie viola ad alcuni di questi ragazzi. Obiettivi? Noi ci proveremo per l'Europa League fino alla fine, poi vedremo cosa succederà. Possibile invasione dei tifosi del Napoli? Abbiamo un po' di timore, hanno grande entusiasmo perché lottano per lo scudetto, e per questo abbiamo deciso insieme agli addetti alla sicurezza di vendere biglietti solo ai residenti in Toscana. È un'autolimitazione che abbiamo messo in pratica per far sì che tutto possa andare per il meglio. Saranno penalizzati anche i tifosi viola residenti nelle altre regione e questo ci dispiace: speriamo solo che domenica sia una bella giornata di sport. Scansarsi? Sono giochi che si sviluppano sui social, ma che non ci riguardano".