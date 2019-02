© foto di Federico De Luca

Il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica, intervenuto sul palco del Meyer durante l'open day, ha risposto così a un tifoso che gli chiedeva se i viola vinceranno presto un titolo: "Ci stiamo impegnando per questo", le sue parole raccolte da FirenzeViola.it. Non è mancata poi una battuta sul 7-1 alla Roma di Coppa Italia: "Mi sono sentito in Paradiso, soprattutto perché è stata la partita più straordinaria che abbiamo giocato al Franchi negli ultimi anni. Grazie a loro (indica Chiesa, Pezzella e Pioli, ndr) che ci hanno fatto trascorrere una serata indimenticabile".