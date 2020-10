Fiorentina-Samp 1-2, le pagelle: la magia di Verre, i rimpianti di Chiesa, l'errore di Dragowski

Fiorentina-Sampdoria 1-2 (42' rig. Quagliarella, 72' Vlahovic, 82' Verre)

Dragowski 5 - Salva il risultato sul colpo di testa di Ramirez nel finale di primo tempo ed è altrettanto prezioso con un paio di interventi nella ripresa. Quagliarella lo batte dal dischetto con maestria, ma sul pallonetto di Verre sbaglia totalmente i tempi dell'uscita condannando i suoi a una brutta sconfitta.

Milenkovic 6 - Sicuro e attento nelle chiusure, non rinuncia ad alzarsi come fosse una mezzala. Proprio come al 72', quando regala a Vlahovic il perfetto assist per l'1-1 con un puntuale tiro-cross dalla trequarti. Pulito nelle chiusure.

Ceccherini 4,5 - La Fiorentina cerca disperatamente un difensore, con la Samp si capisce (ulteriormente) il perché. Gravissima l'ingenuità che causa il rigore trasformato da Quagliarella nel finale di primo tempo, insieme a una costante sensazione di incertezza al centro della retroguardia.

Caceres 5 - Poco lucido in fase di possesso, rimedia con l'esperienza, ma finisce per macchiare indelebilmente la sua prova (e anche quella della Fiorentina più in generale) lasciandosi sorprendere dal lancio di Audero per Verre in occasione dell'1-2: uomo totalmente dimenticato in marcatura e gol partita degli ospiti.

Chiesa 5,5 - Capitano alla sua probabile ultima presenza prima del grande salto alla Juve, offre una prestazione altalenante e al 95' colpisce un palo che potrebbe restare il suo più grande rammarico in maglia viola. Proprio perché arrivato nella notte dell'addio.

Bonaventura 5,5 - Buone intuizioni e discreta visione di gioco, anche se pesa quell'errore davanti alla porta al 37'. Nel secondo tempo cala insieme al resto della mediana.

Amrabat 5,5 - Quello del regista non è il ruolo più indicato per esaltare le sue qualità e la Fiorentina mostra tutti i suoi limiti nella costruzione del gioco. L'ex Verona è ancora soltanto un parente lontano del todocampista ammirato in gialloblù (Dall'86' Saponara s.v.).

Castrovilli 5 - Rischia l'autogol colpendo la traversa della propria porta e si accende davvero raramente col pallone tra i piedi. Dal suo numero 10 la Fiorentina si aspetta molto, molto di più (Dall'81' Duncan s.v.).

Biraghi 6 - Spinge molto a sinistra nel primo tempo, mettendo in area diversi cross interessanti. Più solido di Chiesa sulle corsie laterali dei viola, anche se cala alla distanza.

Vlahovic 6,5 - Iachini lo rilancia dal 1' tra l'errore di Milano e i rumors sul possibile addio in prestito: il giovane serbo ci mette tutto il suo impegno e trova pure il guizzo che riapre la partita. Basterà a meritarsi la conferma a Firenze per questa stagione?

Kouamé 5 - Pronti-via e si divora subito una palla gol clamorosa per il possibile 1-0. È la cartolina della sua partita: piatta, imprecisa, troppo leggera. Alla Fiorentina serve un centravanti (Dal 57' Cutrone 6 - Porta un po' di verve in più a un attacco che nel primo tempo aveva arrecato davvero pochi pericoli alla difesa avversaria).

Giuseppe Iachini 5 - Riparte dalle certezze di inizio stagione e dà un'importante occasione al giovane Vlahovic, ma la sua Fiorentina finisce - anche stavolta - per non riuscire a creare gioco uscendo sconfitta con tanti limiti e diversi demeriti da una partita, almeno sulla carta, abbordabilissima contro una Sampdoria ancora in cerca di se stessa. Se manca Ribery, sono guai... Alla sua squadra mancano i giocatori, ma soprattutto le idee.

----

Audero 6,5 - Dopo aver ringraziato Kouame per il gol divorato, si fa trovare pronto sul sinistro velenoso di Vlahovic e quello debole di Bonaventura. La porta non la tiene involata, ma si consola vestendosi da assist-man per il gol vittoria di Verre. E alla fine ringrazia il palo su Chiesa.

Bereszynski 6 - Attento a non lasciare mai scoperta la sua porzione di campo, raramente si sgancia in avanti anche perché da quella parte c'è un corridore quale Candreva. Si porta a casa la sufficienza.

Yoshida 5,5 - Kouame è cliente scomodo sia per velocità che agilità, e non di rado arriva secondo, vedendosi costretto al fallo. Migliora con il passare dei minuti, anche se nell'azione dell'1-1 Vlahovic si insinua tra lui e Tonelli.

Tonelli 5,5 - Partita di spessore in marcatura su Vlahovic, che anticipa spesso e volentieri anche sul lato del gioco aereo. Una sola macchia, che porta al momentaneo pareggio firmato proprio dal serbo: gli sfugge alle spalle, colpevolmente.

Augello 6 - Mansueto nell'interpretazione del ruolo, fa quasi il terzino bloccato. Il motivo è presto spiegato: dalle sue parti agisce un certo Chiesa. Il fatto che alla fine, o almeno quando esce lui, non abbia combinato granché gli vale almeno il sei.

(dall'80' Regini s.v.)

Candreva 6,5 - I suoi compagni lo cercano spesso come sfogo esterno della manovra: lui non si nasconde, e da un suo invito arriva il rigore che sblocca il match. Prova tante conclusioni, e sfiora anche il gol: il legno gli ferma un destro all'incrocio. Fuori per crampi.

(dal 69' Leris 6 - Si posiziona lui a destra, e si dimostra vivace sin da subito, propiziando un paio di discese con cross interessanti annessi. Non portano ad effettivi frutti, ma almeno si fa notare).

Thorsby 6 - Il suo approccio all'incontro lo vede di fatto scendere in campo con mezz'ora di ritardo. Nell'inizio anonimo è anche ammonito: quando comincia a farsi notare, la sua prova cresce. Avrebbe anche segnato, ma il VAR annulla.

Ekdal 6,5 - Roccioso come sempre nell'intercettare le linee di passaggio degli avversari, è tra i più in palla fin da inizio gara. Regala un paio di lanci al velluto con il destro, ma rischia anche di lasciare il campo in anticipo per doppio giallo. Ranieri glielo evita.

(dall'80' Palumbo s.v.)

Damsgaard 6 - Al debutto da titolare con la Sampdoria, il nordico sembra abbastanza timido nell'andare ad aggredire la fascia sinistra, ma ha comunque il merito di aver contribuito a limitare Chiesa, fornendo puntuali raddoppi al terzino Augello.

(dal 69' Askildsen 6 - Non deve fare granché, se non garantire equilibrio difensivo dal lato in cui agisce Chiesa. Lo fa, segnalandosi anche per una discreta intensità nel pressing).

Ramirez 6,5 - Fa il francobollo, e si attacca sin dai primi istanti ad Amrabat, offuscandone le geometrie. Anche là davanti sembra sempre il più concreto, impegnando severamente Dragowski. Cala un pizzico nella ripresa prima di uscire, ma dimostra di essere stato utilissimo, mercato o meno.

(dal 69' Verre 7 - Assume un ruolo fluido tra il centrocampo e l'attacco, svariando molto in entrambe le fasi. Intuisce il rinvio di Audero e lo trasforma in un delizioso tocco sotto che porta la Sampdoria a vincere la partita di Firenze).

Quagliarella 6,5 - Prima frazione passata quasi interamente a nascondersi, finché non guadagna il rigore che trasforma nel vantaggio. Qualche minuto prima aveva provato una furbata su Dragowski, ma Giacomelli l'ha fermato. Non sempre nel vivo, porta comunque a casa la pagnotta.

Claudio Ranieri 7 - Il mercato gli condiziona le scelte anche nella formazione, e si vede. Tranne che per Ramirez: imita il collega Iachini e decide, nel dubbio, di usufruirne. Una vera furia, comanda il pressing dei suoi a suon di urlacci sin dalle prime battute, in cui la Samp è risultata forse troppo timida. Alla lunga però la sua squadra viene fuori e, dopo aver già sfiorato il vantaggio, lo trova con il rigore firmato Quagliarella. All'intervallo è dunque più uno, e il piglio con cui i blucerchiati affrontano la ripresa è quasi sorprendente, visto che la Fiorentina viene limitata per larghi tratti a un gioco sterile. I viola pareggiano sfruttando un episodio, ma né lui né i suoi ragazzi si perdono d'animo, anzi: prima il vantaggio annullato con Thorsby, poi quello reale, e anche definitivo, grazie a Verre. Al triplice fischio può esultare, e prendersi anche i meriti: si è vista molto della sua mano questa sera.