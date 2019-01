Fiorentina-Samp, 3-3 spettacolare al Franchi: Muriel e Quagliarella show

Partita spettacolare al Franchi, dove Fiorentina e Sampdoria si spartiscono la posta in palio con un pareggio a dir poco emozionante. Due i protagonisti principali dell'incontro: da una parte Luis Muriel, autore di una doppietta al suo esordio coi viola in campionato; dall'altra Fabio Quagliarella, a segno anche oggi con un uno-due micidiale per la rimonta blucerchiata. Di Ramirez e Pezzella le altre due reti del match, rispettivamente l'1-1 e il definitivo 3-3.

TANTA VIOLA, POCA SAMP - Tanta Fiorentina e poca Sampdoria, almeno per due/terzi del primo tempo. Il primo brivido del match arriva all'8' con un bel destro da fuori area di Edimilson che lambisce il palo. Un minuto più tardi è Chiesa a presentarsi al tiro al termine di una ripartenza micidiale, ma il figlio d'arte stavolta manca clamorosamente lo specchio della porta. La compagine di Pioli cresce e, dopo un gran salvataggio di Sala su Simeone al 13', ci riprova con una conclusione al volo di Muriel al 27': palla di poco a lato. Sul fronte opposto inizia a svegliarsi la Samp, che costruisce la sua prima vera occasione da rete al 28'. Errore in fase difensiva di Pezzella e passaggio illuminante di Ramirez per Quagliarella, che a porta praticamente sguarnita manda però abbondantemente a lato.

PRIMA MURIEL, POI RAMIREZ - Scampato il pericolo, è il nuovo acquisto della Fiorentina Luis Muriel a salire in cattedra e trascinare i suoi con un gol meraviglioso. Il grande ex di giornata se ne va in progressione passando senza colpo ferire tra Tonelli e Sala, anticipando poi l'intervento del portiere con un tocco morbido di sinistro che rotola all'angolino al 34'. Il primo tempo sembra non aver così più nulla da offrire, ma al 39' Edimilson commette un'ingenuità e lascia la Fiorentina in dieci uomini. Intervento completamente in ritardo del centrocampista svizzero, che travolge Ramirez rimediando il secondo cartellino giallo. I blucerchiati rialzano subito la testa e, dopo un erroraccio sotto porta di Jankto al 42', ripristinano l'equilibrio proprio con una magistrale punizione di Ramirez dal limite dell'area al 44'.

ANCORA MURIEL - Nonostante l'inferiorità numerica, la Fiorentina rientra in campo con grande attenzione nella ripresa. E la Samp, dal canto suo, non riesce a sfruttare gli spazi. Così, dopo 20-25 minuti senza particolari emozioni, è ancora Muriel a deliziare il pubblico del Franchi. Altro gol incredibile dell'attaccante colombiano, che controlla con il tacco un pallone a metà campo, lasciando sul posto Murru con un successivo colpo ad effetto. Fuga solitaria poi sulla destra, prima di freddare Audero con un destro basso indirizzato all'angolino al 70'.

UNO-DUE QUAGLIARELLA - Partita chiusa? Nient'affatto, perché Quagliarella si stanca di fare lo spettatore e ribalta il risultato con un uno-due micidiale. Il bomber blucerchiato batte Lafont all'81' trasformando alla perfezione un rigore procurato da un fallo di mano di Vitor Hugo e si ripete all'85' con un grande stop a seguire che elude la marcatura di Pezzella-Milenkovic per poi firmare il 2-3 a tu per tu col portiere.

CUORE PEZZELLA - La squadra di Giampaolo sembra avere ormai la vittoria in pugno, ma dopo un parapiglia generale la Fiorentina trova un meritatissimo pari col suo capitano. Prodigiosa invenzione su punizione di Veretout, che pesca un corridoio verticale filtrante per Chiesa. Cross dell'esterno viola, con la deviazione aerea di Ekdal che di fatto spalanca la linea di porta alla spaccata di Pezzella. Parità finale, così come all'andata (1-1): 30 lunghezze in classifica per la Sampdoria (ottava) e 27 per la Viola (decima).