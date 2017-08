Fiorentina-Samp, i convocati di Giampaolo: non c'è Patrik Schick

L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro la Fiorentina, gara valida per la seconda giornata di Serie A. Assente Patrik Schick, attaccante che lascerà i blucerchiati ed è finito nel mirino di tutte le big. Ancora out Viviano, di seguito l'elenco completo.

Portieri: Krapikas, Puggioni, Tozzo.

Difensori: Bereszynski, Ferrari, Leverbe, Murru, Regini, Sala, Silvestre.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Capezzi, Djuricic, Linetty, Praet, Ramírez, Torreira, Verre.

Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella.