© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo pareggio della Sampdoria al Franchi. A realizzare il 2-2 all'81' è il solito Fabio Quagliarella, che trasforma in maniera impeccabile un calcio di rigore procurato da un fallo di mano in area di Vitor Hugo. Tutto da rifare, dunque, per la Fiorentina.