Fiorentina-Sampdoria, i voti ai tecnici: Montella respira, Difra sospira

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2019

La Fiorentina torna a vincere dopo mesi di astinenza e lo fa ai danni di una Sampdoria che si è svegliata solo a sprazzi e che ha concesso troppo ai viola. Montella ha confermato in toto la formazione che aveva pareggiato a Parma contro l'Atalanta, mentre Di Francesco ha dovuto ridisegnare l'attacco a causa dell'assenza di Quagliarella.

VINCENZO MONTELLA 6,5 - Non cambia niente per dare continuità a una squadra che aveva mostrato ottime cose già contro la Juve e contro la Dea e la scelta appare corretta. La Fiorentina inizia un po' impacciata, poi si riprende e trova una vittoria che può dare la svolta alla stagione della nuova Viola italoamericana. Alla fine del secondo tempo rivive i fantasmi del Tardini ma la porta a casa comunque, la strada sembra finalmente quella giusta.

EUSEBIO DI FRANCESCO 5,5 - Prova a premiare Gabbiadini dopo il gol contro il Torino ma la scelta è sbagliata. Senza Quagliarella l'attacco è leggerino e la Fiorentina ne approfitta. Azzecca le mosse a inizio ripresa con l'inserimento di Bonazzoli e Rigoni ma il rosso a Murillo non gli permette di raccoglierne i frutti. "La squadra deve crescere in malizia" ha dichiarato in sala stampa, ma la sensazione è che serva anche qualcosina di più nella costruzione del gioco.