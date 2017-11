Fiorentina, Sanchez: "Attendo le mie opportunità in maglia viola"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

"Nel calcio a volte uno si sorprende, perché non capisce cosa succede. Non ho avuto molta continuità: c’è un nuovo processo alla Fiorentina, con dei cambiamenti e un nuovo allenatore. Attendo la mia opportunità e quando l’avrò, la sfrutterò”. Così Carlos Sanchez dal ritiro della Nazionale, parlando del poco spazio nella Fiorentina. Ovviamente ha anche parlato della Colombia e del suo stato fisico: "Sto molto bene, mi sento bene. Sono contento di essere qui, è una buona occasione per prepararci al Mondiale. Abbiamo giocatori forti, quando recuperiamo palla sappiamo cosa fare"