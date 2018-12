Fonte: Sportitalia

La Fiorentina pensa al mercato di gennaio, è Pantaleo Corvino stila la lista dei suoi obiettivi in vista della sessione invernale. Tra le priorità dei Viola c’è il reparto avanzato e, secondo quanto riportato da Sportitalia, sono due i nomi che più degli altri sono finiti nel mirino del direttore dei gigliati. Uno è Luis Muriel, promessa mai pienamente mantenuta del calcio mondiale che dopo l’esperienza alla Sampdoria sta vivendo una seconda stagione anonima con la maglia del Sevilla. L’altro è Nicola Sansone, talento italiano della Liga che milita nelle file del Villarreal. Due obiettivi per un posto nel reparto avanzato di Stefano Pioli: la Fiorentina cerca la sua svolta ed il mercato ha già preso il via.