Fiorentina, Saponara: "Astori era il nostro condottiero"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della festa per i 10 anni del Corriere Fiorentino: "Le parole che ho scritto per Davide sono state pensate da tutti i suoi compagni. Forse ho scritto le parole più toccanti e sono arrivate al cuore di chi le ha lette. Davide era fondamentale per ogni compagno. Era una figura prorompente, era il nostro fratello maggiore, il capitano, il nostro condottiero. Ho semplicemente provato a raccontare quello che sfugge all'occhio di chi ci vede da fuori e ci ritiene solo atleti. La ripartenza? Ho sofferto come tutti i miei compagni, ma dal giorno del funerale abbiamo voltato pagina: tutta la sofferenza è stata tramutata in qualcosa di positivo. Ognuno di noi si è responsabilizzato, prima c'era Davide e tu eri tranquillo. Ora che non c'è più, ognuno di noi dovrà tirare fuori qualcosa in più: in queste due partite abbiamo fatto due prestazioni convincente, stiamo reagendo da grandi uomini", riporta Firenzeviola.it.