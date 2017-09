Fiorentina, Saponara: "Contro la Dea gara condizionata dagli episodi"

© foto di Giacomo Morini

Riccardo Saponara, che dalla scorsa partita è tornato a disposizione di mister Pioli, ha commentato il pareggio di ieri sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole: "Partita molto difficile contro un avversario in grande forma, abbiamo giocato da squadra, soffrendo, e tutti uniti stavamo portando a casa un risultato importante. Peccato per gli episodi del secondo tempo che hanno gravemente condizionato la partita. Ora più che mai testa bassa e lavorare in funzione della partita di Verona".