Fiorentina, Saponara: "Europa? Ci siamo, non vogliamo nasconderci"

Riccardo Saponara, trequartista della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport al termine della partita vinta dai suoi contro il Crotone: "Le assenze non ci avrebbero danneggiati: come io sono entrato bene dopo mesi di panchina grazie ai compagni, chi ha sostituito oggi i titolari ha colto l'occasione giusta per dimostrare che fa parte del gruppo e che vuole dare contributo alla squadra. Abbiamo giocato alla grandissima nelle scorse due, oggi abbiamo avuto più difficoltà. Loro son venuti qui a fare la partita ma siamo stati bravi a soffrire. Il rosso ci ha un po' favoriti ma credo avremmo fatto comunque tre punti. Europa? Ci siamo anche se il primo obiettivo è migliorare l'andata. Non vogliamo nasconderci. Cosa è cambiato in me? Il dramma mi ha sconvolto ma ho accolto il dolore che mi ha reso una persona più forte".