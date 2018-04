Fiorentina, Saponara: "Qualcosa è scattato dentro di me"

© foto di Federico De Luca

Nel corso della lunga intervista concessa a Sport Week, Riccardo Saponara ha parlato anche del suo momento: "Dopo il funerale di Astori ho tirato fuori delle cose di me che credevo di aver smarrito. Sono rimasto ai margini della rosa per colpa degli infortuni, subito dopo la scomparsa di Davide ero certo che fosse finita per me, la cosiddetta botta finale. Poi il mercoledì ho visto Davide nella camera ardente e mi è scattato qualcosa dentro. Ho accettato il dolore e la mia fragilità come mai avevo fatto prima. Mostrarmi per quello che sono mi ha resto più forte: è l'ultimo regalo che mi ha fatto Davide".