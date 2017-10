Fiorentina, sarebbero state rifiutate tre proposte d'acquisto del club

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riporta Firenzeviola.it nel suo editoriale, almeno tre proposte di acquisto del club sono state giudicate "potenzialmente interessanti" e passate all’attenzione di Diego Della Valle che però non ha voluto neppure avviare trattative, ma neanche autorizzare sondaggi conoscitivi. Le proposte arrivano dalla Russia, dalla Cina e dai Paesi Arabi. Non sarebbero congrue, rispetto ai 250 milioni chiesti da Ddv, ma almeno economicamente stavano in piedi. Avevano un senso. Non per Diego al quale questi potenziali acquirenti non sono piaciuti. Vuole vendere la Fiorentina solo a persone di suo gradimento, che lui reputa in grado di tenerla a buon livello. Vuole gente affidabilissima e questa è una garanzia.