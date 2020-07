Fiorentina-Sassuolo 0-1, un rigore di Defrel rompe gli equilibri: neroverdi avanti

Sassuolo in vantaggio sulla Fiorentina con un rigore di Defrel al 23'! Contropiede fulminante del Sassuolo dopo un episodio in area di rigore neroverde con Pezzella atterrato ma non fallosamente come vorrebbero i viola. Djuricic si fa tutto il campo prima di essere atterrato da Castrovilli che in scivolata prende solo le gambe del numero 10 ospite. Rigore netto fischiato da Chiffi che non ha avuto dubbi e non ha avuto bisogno del VAR, ancora non funzionante. Alla battuta va il francese che spiazza Dragowski e porta avanti gli uomini di De Zerbi.