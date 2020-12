Fiorentina-Sassuolo 1-1, le pagelle: Ribery torna leader. Consigli e Traoré decisivi

Risultato finale: Fiorentina - Sassuolo 1-1

13' Traore (S); 35' rig. Vlahovic (F)

FIORENTINA

Dragowski 6: Il gol non è certo colpa sua. Buona parata su Berardi e poi ordinaria amministrazione.

Venuti 6: Ha un cliente complicato come Boga ma è uno dei più attivi anche in fase offensiva. Si vede che gli sta a cuore la maglia che indossa e di questi tempi, per i viola, non è poco.

Milenkovic 5,5: Si addormenta nell'azione del primo gol, poi riprende in mano la difesa. Nervoso nella ripresa, conclude la prestazione con un meritato giallo.

Pezzella 6: Il più grintoso della difesa viola anche se complice nella dormita iniziale. Nella ripresa tiene la barra dritta come richiesto a un vero capitano.

Caceres 5,5: Spesso preso nel mezzo dal palleggio del Sassuolo. Ripresa sotto tono e sostituzione giusta per non perdere forza in difesa. (Dal 74' Igor 6: Un quarto d'ora abbondante giocata con ordine. Molto attento su Berardi).

Biraghi 6: Meno folate offensive per non coprire l'estro di Ribery. In difesa si ritrova davanti Berardi e la questione è tutt'altro che semplice. Nella ripresa sale di più ma è poco preciso.

Bonaventura 5,5: Meno coinvolto nel gioco rispetto al solito, non si vede molto anche se rincorre gli avversari e ci mette la grinta che serve. Nella ripresa sbaglia meno ma via via sparisce dal gioco. (Dall'87' Borja Valero S.V.).

Amrabat 6,5: Prende un giallo dopo nemmeno 10 minuti, ci mette fisico e determinazione. Nella ripresa è il migliore in campo insieme a Ribery. Finalmente si intravede il giocatore dell'anno scorso.

Castrovilli 5: Mai dentro l'azione offensiva e negativo anche in difesa. Involuto tragicamente, sta subendo il momento viola quando la squadra avrebbe bisogno della sua danza. (Dal 74' Pulgar 6: Entra per fare a spallate in mezzo al campo, più grintoso del solito).

Ribery 7: La forma fisica cresce e cresce anche il suo peso per la Fiorentina. Conquista il rigore e suona la carica. Nella ripresa colpisce una clamorosa traversa dopo una serpentina stellare. Il re è tornato.

Vlahovic 6,5: La palla del rigore pesava 50 chili e lui è riuscito a spedirla in rete per poi andare ad abbracciare Prandelli, capace di dargli fiducia nonostante l'assenza di gol nelle cinque partite precedenti. (Dal 74 Kouamé 5,5: Entra per dare profondità e freschezza in attacco. Non gli riesce).

Prandelli 6: Aveva chiesto una reazione ai suoi e il gol di Traoré sembra vanificare subito questa possibilità. La squadra però si ricompone col passare dei minuti e il gol di Vlahovic dà coraggio a tutti. Il suo urlo si strozza in gola quando Ribery colpisce la traversa ma la squadra ha un altro passo e forse non è un caso che ciò accada tornando al vecchio modulo che fu tanto contestato a Iachini. La prova di Verona sarà decisiva per capire se la Fiorentina è guarita o no.

SASSUOLO

Consigli 7 - Primo tempo in cui ha poco lavoro da fare, nella ripresa è un altro discorso. Nel finale, poi, conferma il recente stato di grande forma, sfiorando quanto basta il tiro di Ribery.

Toljan 5,5 - Invisibile per gran parte dell'incontro, soffre troppo spesso le discese di Biraghi che per sua fortuna non riesce a colpire nonostante le buone occasioni. In avanti quasi mai.

Chiriches 6 - Rientra e ci si aspetta di vederlo in difficoltà fisica, invece sembra essere in ottima forma, e alla fine dei conti sarà quello che darà migliori sicurezze nella retroguardia.

Peluso 5,5 - Tra i due centrali è lui ad essere colto più spesso in sofferenza e tagliato fuori nelle principali occasioni della Fiorentina. Fortunato: le sue incertezze non costano nulla.

Rogerio 6 - La manovra degli emiliani culmina spesso dalla sua parte, e lui è coinvolto in numerosi frangenti. Bene la gamba, meno quando arriva allo spunto conclusivo.

Obiang 6,5 - Quantità preziosa in mezzo al campo, fa sì che il recupero alto del pallone sia una costante per tutto il primo tempo. Vicino al gol, sfiora la traversa prima di uscire.

(dal 79' Bourabia s.v.)

Locatelli 5,5 - In regia, si è capito, è fondamentale. Immaginiamo quindi la rabbia per il giallo che gli farà saltare il Milan. Macchia una buona prova col fallo da rigore, a rischio rosso.

(dall'83' Magnanelli s.v.)

Berardi 6,5 - Cuore delle manovre offensive, fa le prove generali e poi ecco il geniale tocco smarcante con cui manda in gol Traore. Lampo di perfezione in una serata che non sempre lo è.

Traore 7 - Più o meno due anni fa era stato annunciato dalla Fiorentina. La storia poi non è andata così: oggi ci gioca una gran partita contro e, sempre nel vivo, segna anche.

(dal 61' Defrel 6 - Un po' di brio lo regala, così come qualche giocata interessante. Prova anche di testa nel recupero, ma va centrale: frizzantino, anche se non fa danni).

Boga 6 - Primo tempo di alto livello, in cui regala numeri d'alta scuola, da manuale dell'equilibrismo e della tecnica infinita. Meno preciso nel secondo, la somma fa sei.

(dal 79' Djuricic s.v.)

Raspadori 5,5 - Apprezzabile per quanto si muove e per come fa da raccordo centrale alle lunghe trame dei suoi, ma al momento della sua uscita non si ricorda mezza occasione.

(dal 61' Caputo 5,5 - C'è chi lo invocava da titolare, ma non è al meglio e si vede. Prova a muoversi per non dare punti di riferimento, ma finisce troppo spesso col perdersi lui stesso).

Allenatore: De Zerbi 6 - C'è chi lo chiama già Mister Trasferta, e il primo tempo della sua squadra sembrerebbe un manifesto di tale soprannome: Sassuolo dominante a Firenze, sfruttando anche le incertezze della Fiorentina, ma all'intervallo è 1-1 per via del rigore che non sembra andar proprio giù allo stesso allenatore. Nella ripresa i nero-verdi hanno qualche problema di troppo nell'approccio e subiscono per più di metà frazione la reazione di spirito dei viola. Il finale, invece, è tutto dei suoi, i quali però non affondano il colpo: alla fine è un pari. E un sei, bello abbondante.