Fiorentina-Sassuolo, le formazioni: ancora out Simeone, c'è Mirallas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È tutto pronto al Franchi per l'ultima sfida valida per il 34° turno di Serie A tra Fiorentina e Sassuolo, fischio d'inizio alle ore 21:00. Sorpresa Laurini sulla fascia destra viola, con Simeone ancora in panchina e sostituito da Mirallas così come a Bergamo. Solito 3-5-2 invece per i neroverdi, che in attacco si affidano alla coppia Berardi-Babacar.

Queste le due formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Dabo, Veretout, Edimilson; Mirallas, Muriel, Chiesa. All.: Montella.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Ferrari, Demiral, Peluso; Lirola, Sensi, Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Berardi, Babacar. All.: De Zerbi.