Fiorentina, Scamacca per l'attacco: Kouame può tornare in prestito al Genoa

vedi letture

Con l'addio di Patrick Cutrone a gennaio, la Fiorentina dovrà cercare un nuovo attaccante. Oltre ai soliti nomi, ovvero quelli di Piatek, Caicedo e Zaza, nelle ultime ore hanno preso quota anche le candidature di Scamacca (oggi al Genoa ma di proprietà del Sassuolo) e Pavoletti (in forza al Cagliari). Nel primo caso, la pedina utilizzabile dalla Fiorentina per convincere il Genoa può essere Kouame che può tornare rossoblù in prestito fino a giugno. Per quanto riguarda Pavoletti il problema può essere l’Inter che vuole inserire l’attaccante nell’operazione che porta al ritorno in Sardegna di Nainggolan. Lo riporta Il QS-La Nazione.