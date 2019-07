Fiorentina, se parte Simeone occhi su Llorente e Lammers

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come spiega questa mattina l’edizione odierna di Tuttosport, sul fronte delle uscite saranno prese in esame le offerte che sono destinate ad arrivare per Giovanni Simeone: in caso di addio dell’argentino figlio d’arte, la Fiorentina si butterà sull’esperto Fernando Llorente e sul giovane talento del Psv Sam Lammers, valutato intorno ai 9 milioni e un futuro che molti vedono roseo.