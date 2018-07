Fiorentina, se si complica Pjaca torna in vita l'idea Defrel

Fonte: Salotto Viola da Moena

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembrano esserci delle complicazioni in merito all'arrivo di Marko Pjaca, anche se dalla Fiorentina ancora si dicono fiduciosi, e perciò il dg Corvino ha necessità di guardarsi in giro per trovare nomi alternativi. E uno di questi, non una novità assoluta, è Gregoire Defrel. L'attaccante diventerebbe un esubero nella rosa attuale della Roma in caso di arrivo in giallorosso di Berardi - altro nome che piace ai viola - ed ha il gradimento di Pioli tornando così ad essere un nome spendibile in queste ore, data anche la possibilità di prenderlo in prestito e quindi di non avere neanche troppo esborso economico cui dover rendere conto.