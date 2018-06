Fiorentina, sei nomi per la porta. Crescono le quotazioni di Scuffet

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rafael Cabral, Andrea Consigli, Karlo Letica, Dominik Livakovic, Simone Scuffet, Lukasz Skorupski. Da questa lista in rigoroso ordine alfabetico potrebbe uscire il prossimo portiere della Fiorentina, secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport. I viola hanno deciso di non riscattare Marco Sportiello dall'Atalanta, mentre piace anche Alex Meret ma l'Udinese chiede 20 milioni di euro per il giovane estremo difensore reduce dall'avventura alla SPAL. Crescono invece le quotazioni di Scuffet, che all'Udinese ha collezionato appena sei presenze nel campionato da poco concluso. Col ritorno di Meret, lo spazio potrebbe ridursi ulteriormente e la Fiorentina spera che il club friulano possa abbassare le proprie pretese economiche per assicurarsi l'ex Como.