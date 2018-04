Fiorentina, sei successi di fila mancavano dalla stagione 63-64

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la vittoria di ieri all'Olimpico contro la Roma la Fiorentina ha conquistato il sesto successo consecutivo in campionato. Un traguardo davvero importante, con i viola che da anni non inanellavano una serie così lunga di vittorie di fila. Per la precisione dalla stagione 1963-64: dalla vittoria in casa con il Milan il 29 dicembre 1963 al successo esterno con la Sampdoria il 9 febbraio 1964. Nel mezzo anche una roboante vittoria in trasferta sul campo dell'Atalanta (7-1 per la Fiorentina, ndr), con il record di reti segnate da un giocatore viola in trasferta (cinque reti di Hamrin). La Fiorentina chiuse quella stagione al quarto posto. La Fiorentina di Pioli non è lontana dal record di vittorie di fila dei gigliati, che appartiene alla Fiorentina della stagione 1959-60, quando i successi consecutivi furono ben otto. Lo riporta Firenzeviola.it