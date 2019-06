Fiorentina, Semplici profilo gradito dalla nuova proprietà

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un ruolo da protagonista, nel casting per l'allenatore, lo avrà anche Leonardo Semplici. Il profilo del tecnico della SPAL - si legge su La Nazione - è molto gradito alla nuova proprietà della Fiorentina. Giovane, cresciuto con il colore viola addosso, il sogno di poter essere protagonista sulla panchina della squadra di Firenze. Per Commisso queste sono le caratteristiche sulle quali non si può sorvolare con superficialità.