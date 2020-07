Fiorentina, sensazioni di déjà-vu: gli spettri dello scorso anno tornano subito alla mente

Non è certamente la ripresa che si aspettava la Fiorentina. Passi la sconfitta contro la Lazio, per modalità e valore dell'avversario, ma dal doppio confronto interno con Brescia e Sassuolo piazza, società, l'intero ambiente si attendevano i punti necessari per vedersi garantita una salvezza ancora non matematica, ma tangibile. Forse anche Iachini stesso. Invece il punto è stato solamente uno, tra l'altro pure molto deludente se considerato che arrivato contro un Brescia in piena emergenza di titolari. Quindi la nota più dolente, la sconfitta contro il Sassuolo che a molti è parsa una coltellata, un'infusione di paure non necessarie. Sì, perché un anno fa di questi tempi - anche se sarebbe meglio dire, di questi turni - la Fiorentina guidata da Montella iniziava un percorso infernale verso una salvezza che sembrava non dover mai arrivare, arrivato a concludersi negli ultimi 90 minuti di uno 0-0 col Genoa che se sarà ricordato negli annali, sarà solo perché nell'elenco di quelle partite che è meglio cancellare. Sotto il Grifone, tra l'altro, c'è proprio quel Lecce divenuto triste riferimento visivo, perché lo spettro della retrocessione è più che un'idea di chi scrive, se si fa un giro a Firenze e dintorni. Con questi presupposti, ovvio che il futuro di Iachini appaia piuttosto scontato, tanto che i nomi dei sostituti si stanno susseguendo in serie, con alcuni identikit internazionali tirati in ballo. Prima, però, ci sarebbe il presente ed una salvezza da conquistare. D'altronde, anche la nuova proprietà lo sta capendo: a guardare troppo al futuro, se il presente non è troppo stabile si rischia solo di andare incontro a pericoli. Sarebbe folle, tra l'altro, rischiare di mutilare qualsivoglia ambizione di uno Iachini al momento in evidente difficoltà. Al pari della squadra che allena.