Fiorentina senza aggressività né personalità. A Bergamo un tracollo senza attenuanti

Pensare che il 3-0 contro l’Atalanta sia il campanello di allarme di una situazione complicata è per la Fiorentina un semplice eufemismo. Questo perché in casa dei viola è già da tempo che sono suonati ben più dei campanelli. Siamo già alle campane e alla sirena della contraerea.

Il vero problema della squadra oggi nelle mani di Cesare Prandelli, però, non è né tecnico né tattico. I giocatori a disposizione del tecnico di Orzinuovi sono quasi tutti di buon livello e anche sul piano dell’organizzazione di gioco si sono visti dei passi in avanti rispetto alla gestione Iachini. Il neo chiaro ed evidente della Fiorentina di oggi è di personalità. A Bergamo, come in altre occasioni, è bastato un solo gol per veder crollare quanto costruito in precedenza. Un intoppo, un problema, e la Fiorentina si scioglie come neve al sole. E viene a mancare anche quell’aggressività che lo stesso Prandelli ha chiesto a chiare lettere nel postpartita.

Con nove punti in dieci giornate avere tali problemi diventa ancora più grave e pericoloso. Per questo motivo il turno infrasettimanale contro il Sassuolo al Franchi può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Se da una parte, infatti, c’è subito la possibilità di dimostrare di aver imparato la lezione, dall’altre esiste anche il rischio di prendere una nuova imbarcata contro una formazione come quella di De Zerbi, solida con un gioco collaudato e dalla spiccata personalità. Se non è uno spartiacque decisivo questo, poco ci manca.