Fiorentina, senza Ribery bilancio a somma zero. Ma l'ultima botta fa male

Con la nettissima sconfitta della Sardegna Arena, si sono concluse le tre giornate di squalifica cui è stato sottoposto Franck Ribery per aver strattonato l'assistente Passeri al termine della cocente battuta d'arresto casalinga con la Lazio. Il bilancio delle tre sfide, di fatto, è a somma zero: una vittoria alla prima, in casa del Sassuolo, prima di un pareggio, quello interno col Parma, e della sconfitta difficilmente dimenticabile in terra sarda. Le tre voci hanno egual peso, anche se in realtà si può ben dire che siano stati più gli aspetti negativi emersi, piuttosto che non quelli positivi. Una squadra che senza il suo punto di riferimento è sembrata aver perso molto, sia in termini qualitativi che quantitativi, soprattutto se si pensa alla dote di carisma e personalità portati dall'ex Bayern. La sua sostituzione, da parte del tecnico, è andata poi solamente verso una direzione bi-univoca: prima Boateng, titolare nelle prime due, e poi Vlahovic. Il serbo ha mostrato le sue doti futuribili, sbloccandosi nella massima serie con l'inutile doppietta in Sardegna, ma è parso ancora acerbo; per Boateng, invece, forse il problema opposto: troppo legnoso l'ex Milan e Sassuolo, per essere quello che i suoi nuovi tifosi ricordavano. In tutto questo di Pedro, acquisto più costoso dell'estate, nessuna traccia se non per una manciata di istanti col Parma. L'assenza di Ribery, insomma, ha lasciato un solco rimasto molto probabilmente poi non coperto. Adesso Montella lo ritroverà, e avrà dalla sua anche la sosta per preparare al meglio la ripartenza, ma dovrà ricordarsi di queste tre partite come monito per i tempi che verranno.