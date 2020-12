Fiorentina, serve una punta. Per Piatek pesa il riscatto. Per Caicedo tutto passa dall'offerta

vedi letture

Il mercato invernale diventa fondamentale per la Fiorentina per cercare di uscire da questa situazione davvero complicata. Come si legge sulle pagine de La Nazione, il club viola dovrà sicuramente rinforzare l'attacco. Difficile, visto che la Fiorentina cerca un profilo sicuro per l'immediato, vedere un'offerta per Veron del Palmeiras. Per Piatek, invece, la Fiorentina dovrebbe mettere in preventivo 18 milioni di riscatto. Capitolo Caicedo: l'operazione è percorribile, ma è difficile che la Lazio si voglia privare di un interprete simile tra poche settimane. La differenza potrebbe farla l'offerta di Commisso a Lotito.