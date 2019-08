Fiorentina, settimana calda per Suso. De Paul-Berardi le alternative

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina proverà a regalare il colpo Suso a Vincenzo Montella entro e non oltre questa settimana. Lo scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che spiega come Pradè e Barone faranno leva sul feeling esistente fra lo spagnolo e il tecnico gigliato dai tempi del Milan. L'idea del Milan è sempre la stessa, di fronte a proposte comprese fra i 30 ed i 35 milioni Suso può partire, anche se la dirigenza rossonera non ha alcuna fretta in tal senso.

Le alternative - La Fiorentina però valuta anche altre piste: stuzzica l'idea Rodrigo De Paul, ma la valutazione da 40 milioni spaventa. E attenzione al ritorno di fiamma per Domenico Berardi, con i viola che potrebbero essere agevolati dai buoni rapporti esistenti col Sassuolo.