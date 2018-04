Fiorentina, sfida a Napoli e Atletico per Guaita del Getafe

© foto di Cesar Cebolla/Alfaqui/Image Sport

Offerte anche dall'Italia per Vicente Guaita, 31enne portiere in scadenza di contratto col Getafe. Secondo As, Fiorentina e Napoli si sarebbero fatti avanti: i viola sarebbero quelli che gli offrirebbero l'ingaggio più alto, i partenopei lo vogliono per sostituire Reina, ormai destinato al Milan. Su Guaita punta forte l'Atletico Madrid, forte del fatto che il giocatore preferirebbe rimanere in Spagna e preferibilmente in una squadra che disputa la Champions. In corsa anche il Crystal Palace, che avrebbe messo sul piatto un contratto da oltre tre milioni di euro a stagione.