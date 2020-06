Fiorentina, sfida al Napoli per Ricci. E Rangnick tiene in corsa anche il Milan

Samuele Ricci, 19 anni e gli occhi della Serie A addosso. Il talento del centrocampo dell’Empoli, come riporta SkySport piace molto a tre big della massima serie come Napoli, Milan e Fiorentina. I partenopei hanno già presentato un’offerta vicina ai 12 milioni di euro, mentre i viola puntano sulla possibilità di un maggiore minutaglie rispetto a quanto ipotizzabile in azzurro. Infine il Milan. Ralf Rangnick, rossonero in pectore, aveva messo Ricci nel mirino per il Lipsia in previsione futura e qualora si concretizzasse il suo sbarco a Milanello ecco che tale interesse metterebbe in lizza anche il Diavolo.