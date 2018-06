Fiorentina, sfida al Porto: l'obiettivo comune è Rodrigo De Paul

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue, secondo quanto riporta Record, il testa a testa tra Porto e Fiorentina per Rodrigo De Paul dell'Udinese. I lusitani sono già in trattativa per l'argentino di casa friulana, con un'offerta pronta da 6 milioni di euro. 74 partite con i bianconeri, la Fiorentina è interessata ma prima vuole cedere Valentin Eysseric.