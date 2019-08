© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, rimbalza un nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina, ovvero Luka Milivojevic, centrocampista e capitano del Crystal Palace in scadenza di contratto nel 2020. Il giocatore piace molto anche alla Lazio, oltre a diverse squadre in giro per l'Europa attratti proprio dalla sua condizione contrattuale che potrebbe significare uno sconto sul prezzo del cartellino.