Fiorentina, si allontana Thiago Silva: il Chelsea piomba sul difensore brasiliano

Il Chelsea vuole assolutamente costruire una squadra competitiva nella prossima stagione. I blues, secondo quanto riportato dal Daily Mail, hanno avviato i contatti con Thiago Silva. Il brasiliano, in scadenza col Paris Saint-Germain e accostato anche alla Fiorentina, piace ai londinesi: per Lampard potrebbe essere l'uomo d'esperienza adatto per far crescere i più giovani.