© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quest'oggi, al cospetto del Torino, Vincenzo Montella è pronto a varare il 4-3-1-2. Un abito che, come scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, sembra fatto su misura per Ever Banega per il quale l'accordo col Siviglia (dopo aver raggiunto quello con il giocatore) è ogni giorno più vicino. Ieri, in questo senso, sono arrivati conferme pesanti anche dell'Argentina.