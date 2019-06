Fiorentina, si avvicina Bennacer: si può chiudere ad inizio settimana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Uno dei reparti al momento più caldi per quanto riguarda il mercato in entrata è il centrocampo, che ha già fatto a meno dei vari Edimilson e Gerson (con Veretout prossimo all'addio). Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è molto vicina a Ismael Bennacer dell'Empoli: secondo la rosea, l'operazione si può chiudere ad inizio settimana.