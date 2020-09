Fiorentina, si avvicina Torreira: 8 milioni per il prestito e 16 per il riscatto

Conferme sull'arrivo di Lucas Torreira dall'Arsenal alla Fiorentina anche dall'Inghilterra, dalle pagine del The Times. Secondo l'edizione on line infatti il centrocampista uruguaiano è vicino a passare alla Fiorentina in prestito per una cifra di 8 milioni subito e la possibilità di rendere il trasferimento definitivo la prossima estate per ulteriori 16 milioni.