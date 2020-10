Fiorentina, si lavora alle visite mediche di Martinez Quarta. Ma l'affare può slittare di due mesi

La Fiorentina ha in mano un accordo totale per Lucas Martinez Quarta, sia con il giocatore che con il River Plate (sulla base di 7 milioni più 4-5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita). Ma i tempi per le visite mediche sono davvero stretti. Il club viola sta provando ad organizzare il viaggio del difensore argentino verso Roma per svolgere i test a Villa Stuart. Se tutto dovesse andare storto, l'operazione potrebbe slittare di un paio di mesi e completarsi nel mese di gennaio, alla riapertura della prossima sessione di mercato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.