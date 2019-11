© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina continua ad avere un occhio di riguardo per i giocatori del Sassuolo. Nel mirino dei viola c'è Gianluca Scamacca, attaccante ora in prestito all'Ascoli. L’ex giallorosso piace ai viola, non è un mistero, e questa stagione in prestito in serie B potrà diventare il trampolino per un nuovo trasferimento estivo. Secondo La Nazione inoltre, la società gigliata pensa anche a Riccardo Marchizza, della stessa scuderia di Gaetano Castrovilli (Minieri) è un altro nome balzato in testa ai taccuini soprattutto per la sua versatilità.