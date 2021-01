Fiorentina, si rinnova il duello col Torino per Lucas Torreira: l'ex Samp vuole tornare in Italia

vedi letture

Torna di moda Lucas Torreira per la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal QS-La Nazione infatti, il ds viola Daniele Pradè è pronto a tornare sul centrocampista a lungo cercato in estate. Il giocatore, di proprietà dell'Arsenal, non ha trovato lo spazio sperato all'Atletico Madrid e tornerebbe volentieri in Italia. L’interesse della Fiorentina sembra più marcato rispetto a quello del Torino e nelle prossime ore si lavorerà per arrivare a un punto d’intesa sulla cifra che potrebbe andare bene a tutti al momento di definire il riscatto del giocatore a titolo definitivo.