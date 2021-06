Fiorentina, si tratta con l'Inter per Sensi: c'è il gradimento del giocatore

La Fiorentina punta decisa su Stefano Sensi per il ruolo di centrocampista costruttore di gioco da affidare a Italiano in vista della prossima stagione. L'Inter è disposta a cederlo e i viola hanno la capacità economica per presentare l'offerta giusta. Anche il giocatore considera intrigante la possibilità di vestire la maglia viola e i prossimi giorni saranno importanti per portare avanti questa trattativa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.