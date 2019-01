Fiorentina, si tratta per Rasmussen. Gagliardini operazione difficile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Punto sul mercato della Fiorentina sulle colonne dell'edizione odierna del QS. Il quotidiano parla delle trattative per Rasmussen dell'Empoli e Gagliardini dell'Inter: l'asse tra club toscani sembra ormai consolidato dopo l'arrivo di Traoré e lo scambio tra Dragowski e Terracciano, mentre per il centrocampista nerazzurro l'interesse resta vivo, ma la strada è in salita perché l'Inter non sembra convinta di cedere l'ex Atalanta in prestito con diritto di riscatto. Intanto, Marko Pjaca è sempre più vicino al Genoa: Preziosi ha rotto gli indugi.