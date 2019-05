© foto di Federico De Luca

La Fiorentina si aspettava un provvedimento a carico del tecnico Vincenzo Montella - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, ma non così pesante. Il club viola sperava, infatti, che tutto potesse risolversi con una severa multa (invece delle due giornate di squalifica), salvo poi prendersi una notte di riflessione prima di decidere se presentare o meno reclamo. Non dovessero esserci novità in questo senso, il posto del tecnico gigliato nella delicatissima sfida contro il Genoa verrà preso dal suo vice Daniele Russo. Mentre Montella si sistemerà in uno sky-box e resterà in contatto telefonico con lui.