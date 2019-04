Fiorentina, si valuta il ritiro: potrebbe partire anche da subito

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella giornata di oggi, i dirigenti della Fiorentina insieme all'allenatore e ai giocatori decideranno come gestire il possibile ritiro in vista della sfida contro il Bologna che darebbe seguito al comunicato di ieri della società contro l'atteggiamento visto in campo e il rendimento negativo di questo inizio 2019. Possibile che si anticipi dal sabato al venerdì il classico ritiro pre partita, anche se c'è la possibilità che il ritiro parta da subito perché c'è la consapevolezza che serva una svolta immediata anche in vista dell'impegno in Coppa Italia contro l'Atalanta. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.