Fiorentina, Simeone: "Batistuta mi ha trasmesso la grinta giusta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Giovanni Simeone nel post partita di Fiorentina-Crotone: "La cosa più importante al di là del gol è il credere in questo gruppo, è il fatto che stiamo creando un ambiente molto positivo. Dobbiamo proseguire così. Batistuta? Già soltanto vederlo mi ha trasmesso voglia e unità di unire la Fiorentina, è un pezzo molto importante della nostra storia e ci ha trasmesso la grinta giusta. Mia madre? E’ molto contenta di me, spero che torni. Saponata? È un giocatore speciale, so che quando ha la palla lui può darmi il pallone che mi serve appena vuole: si merita questo momento. Il centro sportivo chiamato “Astori”? Sono molto felice di aver conosciuto una persona magnifica e sorridere come Davide, stiamo vivendo un momento ancora difficile".