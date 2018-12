© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Simeone è nel mirino in casa Fiorentina. Il punto lo fa Tuttosport: non segna dal 19 settembre, in casa addirittura dal 26 agosto. Il messaggio di Stefano Pioli è quello della richiesta di rinforzi: i nomi sono Nicola Sansone del Villarreal, Dawid Kownacki della Sampdoria, Ryan Babel del Besiktas e Ismaila Sarr del Rennes in attesa di decifrare il futuro del deludente Marko Pjaca.