Fiorentina, Simeone e Chiesa: prove di rinnovo per gli intoccabili viola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina, dopo aver detto no a diverse offerte milionarie nel corso della passata estate, ha iniziato le trattative che potrebbero presto portare ai rinnovi di Giovanni Simeone e Federico Chiesa. Un attacco...inattaccabile. Questo il concetto espresso dai dirigenti viola nell'ultima sessione di mercato per difendere i due giovani gioielli di Pioli che ora aspettano di trattare un rinnovo che gli possa permettere di guadagnare di più sia come riconoscimento al lavoro e alla voglia di restare a Firenze, sia per ottenere una carta in più da giocarsi nel prossimo futuro quando altri club di prima fascia si presenteranno alla porta di Corvino per trattare il loro eventuale acquisto. A riportarlo è La Nazione.