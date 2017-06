Fiorentina, Simeone e Nestorovski per l'attacco di Pioli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si muove in entrata il mercato della Fiorentina, scrive Tuttosport. Per l'attacco la pista più calda resta quella di Giovanni Simeone del Genoa, sul quale c'è però anche la Lazio. Contatti con Ilija Nestorovski del Palermo che fa gola all'Udinese, occhio poi all'ipotesi Emanuele Giaccherini del Napoli per l'esterno d'attacco.