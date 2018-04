Fiorentina, Simeone: "Felice qui, credo molto in questa squadra"

Le sue parole a Sky Sport

Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, dopo la tripletta che ha steso il Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sono ancora giovane, devo migliorare ancora tantissimo. Sono molto felice di essere alla Fiorentina, credo molto nel lavoro e in questa squadra. Europa League? Ci abbiamo sempre creduto. Mancano tre finali, vogliamo riuscirci.

Napoli in difficoltà per la vittoria della Juve? No, non solo. Con un giocatore in meno non è facile, noi abbiamo sempre giocato la palla. Dedica? A mio nonno, ma anche papà sarà contento".