© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Simeone ha parlato del suo arrivo in Italia in una lunga intervista concessa a Calcio 2000: "Mio padre mi ha sempre detto che il calcio italiano è il migliore per imparare. E aveva ragione… In Italia si impara tantissimo. Diventi un attaccante completo, scopri tante cose nuove. C’è tanta tattica, è una grandissima scuola. Io, quando sono arrivato, correvo dietro al pallone poi, grazie a Juric, Mandorlini e ora Pioli, ho capito cosa bisogna fare in campo. Pioli è stato molto importante. Lui mi sta insegnando come correre bene e non a vuoto. Con lui sono più equilibrato quando gioco".