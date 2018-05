Fiorentina, Simeone: "Lavoro per arrivare un giorno in Nazionale"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato dei migliori centravanti dell'Argentina: "Aguero e Higuain sono entrambi giocatori che possono essere titolari nell'Argentina. Si trovano molto bene con Messi e con Di Maria".

Mondiale in Qatar?

"E' presto per pensarlo. Se ci sarà la possibilità speriamo di sì. Lavoro tantissimo per arrivare a giocare un giorno nella Nazionale. Spero che il lavoro paghi per quello che ho sempre voluto".